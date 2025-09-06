Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человек

    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 21:43
    В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человек

    В селе Чайлы Газахского района при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и Opel Нияз Байрамов (1992 г.р.), Садыг Садыгов (1989 г.р.) и еще один человек (его личность уточняется - ред.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

    Их состояние оценивается как средне-тяжелое и удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

    Газахский район ДТП автомобили пострадавшие
    Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    22:13

    В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    21:56

    Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границе

    Другие
    21:43

    В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человек

    Происшествия
    21:35

    На востоке Польши упал неопознанный объект

    Другие страны
    21:26

    Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезон

    Футбол
    21:14

    В Баку из моря извлечено тело человека

    Происшествия
    21:04
    Фото

    Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    20:58

    Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве

    Внешняя политика
    20:54

    СМИ: Израильские военные зачистили два поселка в Эль-Кунейтре

    Другие страны
    Лента новостей