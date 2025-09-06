В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человек
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 21:43
В селе Чайлы Газахского района при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.
Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и Opel Нияз Байрамов (1992 г.р.), Садыг Садыгов (1989 г.р.) и еще один человек (его личность уточняется - ред.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Их состояние оценивается как средне-тяжелое и удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
