В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человек

В селе Чайлы Газахского района при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и Opel Нияз Байрамов (1992 г.р.), Садыг Садыгов (1989 г.р.) и еще один человек (его личность уточняется - ред.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Их состояние оценивается как средне-тяжелое и удовлетворительное.

По факту ведется расследование.