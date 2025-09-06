Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 06 sentyabr, 2025
- 21:13
Qazaxda avtomobillər toqquşub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Çaylı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, "VAZ-2107" və "Opel" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər;- 1992-ci il təvəllüdlü Niyaz Bayramov, 1989-cu il təvəllüdlü Sadıq Sadıqov və daha bir nəfər (kimliyi dəqiqləşdirilir-red) müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Onların vəziyyəti orta-ağır və kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
