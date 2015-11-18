​Состоялся очередной процесс по делу журналиста Рауфа Миркадирова

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу журналиста Рауфа Миркадирова.

Как сообщает Report, закрытый процесс прошел под председательством судьи Алисултана Османова.

В интервью журналистам защитник Р.Миркадирова Фуад Агаев сказал о возбуждении нескольких ходатайств. Ни одно из ходатайств не было удовлетворено: "На суде Р.Миркадиров дал показания. Я дал расписку и поэтому не могу предоставить информацию о показаниях Рауфа Миркадирова".

Судебный процесс продолжится в 14:00.

Отметим, что Р.Миркадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Затем журналиста депортировали в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.