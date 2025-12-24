Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок

    Происшествия
    • 24 декабря, 2025
    • 16:32
    Трое граждан Саудовской Аравии - Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабр Махди Мохаммад, - снявшие и опубликовавшие в соцсетях неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку, приговорены к 2 годам лишения свободы.

    Как сообщает Report, приговор оглашен в Сабаильском районном суде во время судебного заседания под председательством судьи Азера Тагиева.

    По решению суда, осужденные будут отбывать наказание в тюрьме общего режима, а после истечения срока заключения их депортируют из Азербайджана.

    Перед оглашением приговора подсудимым было предоставлено последнее слово. Они извинились перед азербайджанским народом и заявили, что не знали, что это место является Аллеей шехидов.

    Отметим, что ранее государственный обвинитель потребовал приговорить их к 4 годам лишения свободы.

    Напомним, что инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе текущего года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

    По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана - "Оскорбительные действия над могилой". Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

    18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

    туристы из Саудовской Аравии Аллея шехидов приговор тюремный срок Неэтичное Видео оскорбление памяти суд
    Лента новостей