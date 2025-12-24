İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə hökm oxunub

    Hadisə
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:19
    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə hökm oxunub

    Bakıda Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkərək həmin videogörüntünü sosial şəbəkələrdə paylaşan Səudiyyə Ərəbistanının üç vətəndaşı - Alzaman Mahdi Ali, Alghabr Mohammad Hussain və Alghabr Mahdi Mohammad 2 il müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hökm Səbail Rayon Məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.

    Həmçinin onlar cəzalarını çəkdikdən sonra Azərbaycandan məcburi çıxarılacaq. Məhkum olunan şəxslər cəzalarını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək.

    Hökmdən əvvəl təqsirləndirilən şəxslərə son söz verilib. Onlar Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər və həmin yerin Şəhidlər xiyabanı olduğunu bilmədiklərini deyiblər.

    Xatırladaq ki, dövlət ittihamçısı onların 4 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi.

    Qeyd edək ki, hadisə bu ilin avqust ayında baş verib.

    İttihama görə, sözügedən şəxslər Şəhidlər xiyabanına gələrək bir neçə şəhidin məzarı üzərində qeyri-etik hərəkətlər ediblər və orada çəkdikləri videonu sosial şəbəkədə yayıblar.

    Alzaman Mahdi Ali, Alqhabr Mohammad Hussain və Alghabr Mahdi Mohammad Cinayət Məcəlləsinin 245-ci (Qəbir üzərində təhqiredici hərəkət) maddəsi ilə ittiham olunurlar.

    Video
    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок
    Video
    Three Saudi nationals jailed for filming inappropriate video at Martyrs' Alley in Baku

    Son xəbərlər

    17:10

    Macarıstanın Baş naziri İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:08

    Xəstəlik aşkarlanan ölkələrdən Azərbaycana məhsul idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:07

    Sabahdan Bakı və Sumqayıtda Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayır

    ASK
    17:07

    "Xalq Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:06

    ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

    Biznes
    17:04
    Foto

    Media nümayəndələri dövlət xətti ilə kirayəyə verilən yeni mənzillərlə tanış olub

    İnfrastruktur
    17:01

    Ukrayna ordusu Rusiyada raket yanacağı zavoduna və Krımda dəniz dronları bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    17:01

    "Real"ın prezidenti Vinisiusu komandada saxlamaq niyyətindədir

    Futbol
    16:58

    Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti