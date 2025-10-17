Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 14:22
    Скончался всемирно известный азербайджанский ученый Рафиг Мехдиев

    Сегодня утром на 89-м году жизни скончался выдающийся азербайджанский ученый, специалист по двигателям внутреннего сгорания, профессор Рафиг Мехдиев, сообщает Report.

    Рафиг Мехдиев родился в 1936 году в Джебраиле. В 1993–2000 годах он занимал должность ректора Азербайджанского технического университета, а с 2000 по 2020 год работал в Стамбульском техническом университете, продолжая свои научные исследования и изобретательскую деятельность в Турции.

    Профессор Мехдиев стал изобретателем первого турецкого локального трактора, автором более 300 научных работ и около 15 изобретений, включая дизельный двигатель на сжиженном газе, который добился значительного успеха в Турции. Он также принимал активное участие в развитии турецкой оборонной промышленности.

    Некоторые из его изобретений были запатентованы в Великобритании, Италии, Германии, России и Японии. Среди более 20 учеников Рафига Мехдиева есть граждане США, Германии, Индии, Ирака, Польши и Украины.

    Рафиг Мехдиев азербайджанский ученый
    Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, professor Rafiq Mehdiyev vəfat edib

