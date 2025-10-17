İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, professor Rafiq Mehdiyev vəfat edib

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:19
    Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, professor Rafiq Mehdiyev vəfat edib

    Daxili Yanma Mühərrikləri üzrə dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, professor Rafiq Mehdiyev bugün səhər saatlarında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, alim 89 yaşında vəfat edib.

    Qeyd edək ki, Rafiq Mehdiyev 1936-cı ildə Cəbrayılda anadan olub. 1993-2000-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru olub. 2000-2020-ci illərdə İstanbul Texniki Universitetində çalışıb, Türkiyədə işlərini və ixtiralarını davam etdirib.

    O həmçinin Türkiyənin ilk yerli traktor motorunun ixtiraçısı professoru olub. 300-dən çox elmi əsərin, 15-ə yaxın ixtiranın müəllifi olan alimin son ixtiralarından biri maye qazla işləyən dizel mühərrikidir və bu ixtira Türkiyədə böyük uğur qazanıb. Rafiq Mehdiyev Türkiyədə ölkədə çalışdığı dövrdə müdafiə sənayesi quruculuğunda yaxından iştirak edib.

    Alimin Bir sıra ixtiraları bəzi qərb dövlətlərində, o cümlədən İngiltərə, İtaliya, Almaniya, eləcə də Rusiya və Yaponiyada patentləşdirilib. Yetişdirdiyi 20-dən artıq alimin arasında ABŞ, Almaniya, Hindistan, İraq, Polşa və Ukrayna vətəndaşları da var.

    Rafiq Mehdiyev Azərbaycan Türkiyə
    Скончался всемирно известный азербайджанский ученый Рафиг Мехдиев

    Son xəbərlər

    15:00

    COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir

    COP29
    15:00

    Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olub

    Maliyyə
    14:58

    Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    14:54

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    14:52

    Azərbaycan amputant millisinin üzvü: "Hədəf kuboku Azərbaycanda saxlamaqdır"

    Futbol
    14:51

    Hulusi Kılıç: Türkiyə təmsil olunduğu bütün təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini qoruyur

    Xarici siyasət
    14:48

    Yaxın vaxtlarda Füzuli Mərkəzi Parkının tikintisinə başlanılacaq

    Digər
    14:43

    İlham Mirzəliyev: "Verilən istilik enerjisi mütləq sayğacla ölçülməlidir"

    Energetika
    14:40

    Avropanın nüfuzlu innovasiya platforması "Tenity" Azərbaycana gəlir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti