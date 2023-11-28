Сильный ветер вызвал ряд негативных последствий в Баку

Сильный ветер, начавшийся утром 26 ноября, вызвал ряд негативных последствий в городе Баку.

Сильный ветер, начавшийся утром 26 ноября, вызвал ряд негативных последствий в городе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям приняли необходимые меры по немедленному устранению негативных последствий и обеспечению безопасности граждан.

Так, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что из-за сильного ветра на 17-м этаже двадцатиэтажного жилого дома, расположенного по адресу - Насиминский район, проспект Азадлыг, 88, ветром была наполовину сорвана оконная рама. Спасатели Службы спасения особого риска МЧС сняли оконную раму и обеспечили безопасность жителей.

Кроме того, спасателями была надлежащим образом снята наполовину сорванная ветром часть крыши девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу - Сураханский район, поселок Ени Гюнешли 20, а на балконе 15-го этажа двадцатиэтажного жилого дома, расположенного по адресу - Наримановский район, улица Насиб бея Юсифбейли, здание 79а, спасатели закрепили кусок металла, сорванного с балкона, что устранило опасность для людей.