Рассмотрена апелляционная жалоба сына бывшего депутата

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор суда по делу Шаига Гусейна, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Отметим, что Ш.Гусейн является сыном покойного депутата Шадмана Гусейна.

Ш.Гусейн был арестован в апреле 2014 года. Согласно информации, жительница поселка Бакиханова Сабунчинского района Сафарова Шоля Мирзакиши гызы 1977 г.р. обратилась в правоохранительные органы и заявила, что бывший исполнительный чиновник Хатаинского районного отдела главного управления исполнения судебных постановлений министерства юстиции (ГУИСПМЮ) Ш.Гусейн путем мошенничества присвоил принадлежащие ей 70 тыс. манатов. Женщина отметила, что ее брата арестовали, и в целях его освобождения или смягчения наказания она познакомилась с капитаном юстиции Ш.Гусейном, работающим в Хатаинском районном отделении ГУИСПМЮ. Ш.Гусейн, заверив женщину, что поможет ее брату, взял у нее в общей сложности 70 тыс. манатов. Однако, несмотря на то, что прошел 1 год, он не выполнил обещания. Ш.Сафарова, потребовав вернуть деньги, так и не добилась результата.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Ш.Гусейн в этом году был лишен свободы сроком на 10 лет.