Раскритикована деятельность Главного управления полиции города Баку за прошлый год

В управленческой деятельности Главного управления полиции обнаружены недочеты

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января в Главном управлении полиции города Баку с участием министра внутренних дел, генерала-полковника Рамиля Усубова состоялось широкое совещание, посвященное итогам 2014 года. Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Совещание открыл министр, который заявил, что хотя в прошлом году проводились целенаправленные мероприятия по исполнению установленных законом обязательств, в том числе обеспечению прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления, в управленческой деятельности столичной полиции обнаружены недостатки.

Начальник Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Миргафар Сеидов выступил с докладом, посвященным проведенным за отчетный период мероприятиям по борьбе с преступностью, обеспечению общественного порядка и безопасности, также мероприятиям в сфере служебной деятельности и предстоящим задачам.

В заключение министр внутренних дел в целом положительно оценил деятельность органов полиции в сфере борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности, а также дал свои поручения и рекомендации, указал пути устранения недочетов.

Министр внутренних дел от имени участников совещания заверил президента Азербайджана Ильхама Алиева, что личный состав Главного управления полиции города Баку будет достойно исполнять возложенные на него обязанности по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка и безопасности.



