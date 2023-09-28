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Проходит церемония прощания с Ахмедом Бабашовым, пропавшим без вести во время I Карабахской войны

Проходит церемония прощания с Ахмедом Бабашовым, пропавшим без вести во время I Карабахской войны В село Багбанлар Билясуварского района доставлены останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны Бабашова Ахмеда Таир оглу, найденные спустя 30 лет в селе Эдилли Ходжавендского района.
Происшествия
28 сентября 2023 г. 13:22
Проходит церемония прощания с Ахмедом Бабашовым, пропавшим без вести во время I Карабахской войны

В село Багбанлар Билясуварского района доставлены останки пропавшего без вести во время I Карабахской войны Бабашова Ахмеда Таир оглу, найденные спустя 30 лет в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщает муганское бюро Report, церемония прощания с шехидом проходит в доме, где он родился. В церемонии принимают участие официальные лица, родственники шехида и представители общественности.

Останки шехида будут захоронены на сельском кладбище.

А.Бабашов родился 1 ноября 1974 года в селе Багбанлар Билясуварского района. Он пропал без вести 31 августа 1993 года в боях за село Кюрдмахмудлу Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə itkin düşən hərbçi 30 il sonra Biləsuvarda dəfn olunub - YENİLƏNİB

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