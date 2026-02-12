Представительство УВКБ ООН по Центральной Азии возглавил азербайджанец

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 12:38
    Руководителем по Центральной Азии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) назначен Махир Сафарли.

    Как сообщает Report со ссылкой на УВКБ ООН и МИД Казахстана, он будет работать на базе регионального офиса в Алматы и курировать деятельность организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

    В его задачи входит укрепление системы защиты, развитие процедур предоставления убежища и решение проблемы безгражданства.

    21 января в Астане Сафарли вручил верительные грамоты первому заместителю министра иностранных дел Казахстана Ержану Ашикбаеву. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества. В ближайшие недели региональный представитель проведет встречи с госструктурами и партнерами стран Центральной Азии в целях расширения механизмов совместной деятельности.

    Сафарли работает в системе УВКБ ООН более 23 лет. Ранее он занимал должности в Греции и Украине, а также руководящие позиции в Сирии и Турции. Работал в миссиях УВКБ в Афганистане, Ливии, Кыргызстане, Либерии и Азербайджане, а также в штаб-квартире в Женеве.

