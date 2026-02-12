Представительство УВКБ ООН по Центральной Азии возглавил азербайджанец

Руководителем по Центральной Азии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) назначен Махир Сафарли.

Как сообщает Report со ссылкой на УВКБ ООН и МИД Казахстана, он будет работать на базе регионального офиса в Алматы и курировать деятельность организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

В его задачи входит укрепление системы защиты, развитие процедур предоставления убежища и решение проблемы безгражданства.

21 января в Астане Сафарли вручил верительные грамоты первому заместителю министра иностранных дел Казахстана Ержану Ашикбаеву. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества. В ближайшие недели региональный представитель проведет встречи с госструктурами и партнерами стран Центральной Азии в целях расширения механизмов совместной деятельности.

Сафарли работает в системе УВКБ ООН более 23 лет. Ранее он занимал должности в Греции и Украине, а также руководящие позиции в Сирии и Турции. Работал в миссиях УВКБ в Афганистане, Ливии, Кыргызстане, Либерии и Азербайджане, а также в штаб-квартире в Женеве.