Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице
Происшествия
- 08 сентября, 2025
- 22:58
Женщина, получившая травмы двумя днями ранее в результате ДТП в Огузском районе, скончалась в больнице.
Как сообщает северо-западное бюро Report, Айгюн Гулиева (1992 г.р.) умерла в Габалинской центральной районной больнице, где проходила лечение.
Отметим, что в ночь на 7 сентября на участке магистрали Карамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Кяримли Огузского района, автомобиль Nissan, за рулем которого находилась женщина, выехал с проезжей части и врезался в дерево. Причиной инцидента стало неожиданное появление на дороге крупного рогатого скота. Пассажирка автомобиля 30-летняя Арифа Салимова скончалась на месте происшествия.
Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице
