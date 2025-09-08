Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице

Женщина, получившая травмы двумя днями ранее в результате ДТП в Огузском районе, скончалась в больнице.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Айгюн Гулиева (1992 г.р.) умерла в Габалинской центральной районной больнице, где проходила лечение.

Отметим, что в ночь на 7 сентября на участке магистрали Карамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Кяримли Огузского района, автомобиль Nissan, за рулем которого находилась женщина, выехал с проезжей части и врезался в дерево. Причиной инцидента стало неожиданное появление на дороге крупного рогатого скота. Пассажирка автомобиля 30-летняя Арифа Салимова скончалась на месте происшествия.