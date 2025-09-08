Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb
Hadisə
- 08 sentyabr, 2025
- 22:44
Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yol qəzası zamanı ağır xəsarət alan, 1992-ci il təvəllüdlü Aygün Quliyeva müalicə olunduğu Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Kərimli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. "Nissan" markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə xəsarət alıb. Avtomobilin qəzaya uğramasına səbəb nəqliyyat vasitəsinin qarşısına iribuynuzlu heyvan çıxması olub.
