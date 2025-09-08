İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 22:44
    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yol qəzası zamanı ağır xəsarət alan, 1992-ci il təvəllüdlü Aygün Quliyeva müalicə olunduğu Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

    Qeyd edək ki, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Kərimli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. "Nissan" markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə xəsarət alıb. Avtomobilin qəzaya uğramasına səbəb nəqliyyat vasitəsinin qarşısına iribuynuzlu heyvan çıxması olub.

    Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице

    Son xəbərlər

    22:56

    Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilər

    Digər ölkələr
    22:53

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Region
    22:44

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Hadisə
    22:37

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    Digər ölkələr
    22:23
    Video

    Meksikada qatarla avtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:13

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

    Region
    22:03

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    Digər ölkələr
    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti