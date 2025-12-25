İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    "Tottenhem" Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:35
    Tottenhem Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Tottenhem" klubu qış transfer dönəmində "Vasko da Qama"nın (Braziliya) yarımmüdafiəçisi Rayanı transfer etmək istəyir.

    "Report" "O Dia"ya istinadən xəbər verir ki, A Seriyası klubu 19 yaşlı futbolçu üçün 50 milyon avro tələb edir.

    "Tottenhem"in artıq bir neçə aydır diqqətlə izlədiyi Rayana İspaniyanın "Real" klubunun da maraq göstərdiyi və tələb edilən məbləği ödəməyə hazır olduğu bildirilir.

    Qeyd edək ki, Rayan ötən mövsüm Braziliya A Seriyasında meydana çıxdığı 34 matçda 14 qola imza atıb.

