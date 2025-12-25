İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:27
    Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir.

    Bunu "Report"a açqılamasında ata-baba yurduna geri qayıdan keçmiş məcburi köçkün Fehruz Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 1955-ci ildə Ağdamın Qalayçılar kəndində anadan olub:

    "Ağdamdan 38 yaşımda çıxmışdım, indi 71 yaşım var. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə cansağlığı versin! Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Bu günü çoxdan gözləyirdim. Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir. Bizə bu günü yaşadanlara minnətdarlığımı bildirirəm".

    Ağdam köç keçmiş məcburi köçkün Qalayçılar kəndi “Böyük Qayıdış”

