Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 09:27
Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir.
Bunu "Report"a açqılamasında ata-baba yurduna geri qayıdan keçmiş məcburi köçkün Fehruz Nəsirov bildirib.
Onun sözlərinə görə, 1955-ci ildə Ağdamın Qalayçılar kəndində anadan olub:
"Ağdamdan 38 yaşımda çıxmışdım, indi 71 yaşım var. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə cansağlığı versin! Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Bu günü çoxdan gözləyirdim. Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir. Bizə bu günü yaşadanlara minnətdarlığımı bildirirəm".
Son xəbərlər
09:56
Bu gündən "BakuBus"ın bütün avtobuslarında NFC sistemi tətbiq edilirİnfrastruktur
09:53
Keçmiş məcburi köçkün: 32 il əvvəl Ağdamdan çıxanda ora qayıdacağıma inamım olmayıbDaxili siyasət
09:44
Azərbaycan nefti bahalaşıbEnergetika
09:43
Keçmiş məcburi köçkün: 32 il yataqxanada yaşamışam, indi evimə qayıdıramDaxili siyasət
09:35
"Tottenhem" Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyirFutbol
09:31
Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirikHadisə
09:27
Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdirDaxili siyasət
09:20
Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:15