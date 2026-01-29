Rusiyada İstilik Elektrik Mərkəzində yanğın olub, iki nəfər ölüb
Region
- 29 yanvar, 2026
- 11:34
Xabarovskdakı (Rusiya) İstilik Elektrik Mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində iki nəfər ölüb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xabarovsk diyarı üzrə Baş İdarəsi məlumat yayıb.
"Podratçı təşkilatın iki əməkdaşı ölüb, daha bir nəfər xəsarət alıb və tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Hazırda yanğın lokallaşdırılır. Hadisə yerində 21 nəfər və 7 texnika işləyir", - məlumatda bildirilib.
Bildirilib ki, tikinti işlərinin aparıldığı damda örtük alovlanıb və güclü tüstülənməyə səbəb olub.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04