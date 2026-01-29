İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Rusiyada İstilik Elektrik Mərkəzində yanğın olub, iki nəfər ölüb

    • 29 yanvar, 2026
    Xabarovskdakı (Rusiya) İstilik Elektrik Mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xabarovsk diyarı üzrə Baş İdarəsi məlumat yayıb.

    "Podratçı təşkilatın iki əməkdaşı ölüb, daha bir nəfər xəsarət alıb və tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Hazırda yanğın lokallaşdırılır. Hadisə yerində 21 nəfər və 7 texnika işləyir", - məlumatda bildirilib.

    Bildirilib ki, tikinti işlərinin aparıldığı damda örtük alovlanıb və güclü tüstülənməyə səbəb olub.

