    При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 11:05
    При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека

    Два работника подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске (Россия).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

    "Двое рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

    В ходе обследования установлено, что загорелась деревянная обрешетка кровли на 15 квадратах и идет тление обшивки на 100 квадратах, из-за чего наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, на кровле проводились работы. Спасатели локализуют возгорание.

