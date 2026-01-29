При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека
В регионе
- 29 января, 2026
- 11:05
Два работника подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске (Россия).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.
"Двое рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
В ходе обследования установлено, что загорелась деревянная обрешетка кровли на 15 квадратах и идет тление обшивки на 100 квадратах, из-за чего наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, на кровле проводились работы. Спасатели локализуют возгорание.
