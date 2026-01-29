İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Masazırda qaçqın şəhərciyinə gedən avtomobil yolu qismən bağlanacaq

    İnfrastruktur
    • 29 yanvar, 2026
    • 11:18
    Masazırda qaçqın şəhərciyinə gedən avtomobil yolu qismən bağlanacaq

    Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, bu gündən etibarən Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi, Zəngilan qaçqın və məcburi köçkünlərinin məskunlaşdığı şəhərciyə gedən avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti hissə-hissə, qismən məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hərəkətin məhdudlaşdırılması təmir işləri bitənədək qüvvədə olacaq.

    Agentlik sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmağı və öncədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etməyi xahiş edir.

    qaçqın və məcburi köçkünlər Masazırda yol təmiri AAYDA xəbərdarlıq Abşeronda nəqliyyat problemi

