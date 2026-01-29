DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində olan benefisiarların sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 29 yanvar, 2026
- 11:26
DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində, eləcə də filiallarında benefisiar sayı 292 nəfərdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzin direktoru Elnarə Ənsari qurumun ötən ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, benefisiardan 175 nəfəri Mərkəzdə, 71-i Qarabağ "DOST Evi " şöbəsində, 46-sı isə İsmayıllı "DOST Evi" filialında xidmətlərdən yararlanır:
"Bundan başqa, indiyədək 20 yaxın benefisiar təhsilini universitetlərdə davam etdirir".
E.Ənsari qeyd edib ki, ötən il təlimləri uğurla tamamlayan 166 nəfərə sertifikat təqdim edilib.
