Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq
Energetika
- 25 dekabr, 2025
- 09:20
Bu gün Bakının Sabunçu və Xətai rayonlarında bəzi ərazilərin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, saat 10:00-dan etibarən paytaxtın Sabunçu rayonu üzrə Kürdəxanı kəndinin, T.Adıgözəlov, M.Sənani, G.Qurbanova və Ə.Məlikov küçələrinin, Balaxanı, Sabunçu, Bilgəh qəsəbələrinin bir hissəsinin, Xətai rayonu üzrə isə M.Hadi, Şirvani, Qaçaq Nəbi küçələrinin və kənd Əhmədlinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
10:04
Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin qızı: Yeni İli bizimlə qeyd etmək istəyirdiHadisə
10:03
Hesablama Palatasında media nümayəndələri üçün təlimlər keçirilibMaliyyə
09:56
Bu gündən "BakuBus"ın bütün avtobuslarında NFC sistemi tətbiq edilirİnfrastruktur
09:53
Keçmiş məcburi köçkün: 32 il əvvəl Ağdamdan çıxanda ora qayıdacağıma inamım olmayıbDaxili siyasət
09:44
Azərbaycan nefti bahalaşıbEnergetika
09:43
Keçmiş məcburi köçkün: 32 il yataqxanada yaşamışam, indi evimə qayıdıramDaxili siyasət
09:35
"Tottenhem" Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyirFutbol
09:31
Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirikHadisə
09:27