В двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

    Сегодня в Сабунчинском и Хатаинском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении.

    Как сообщили Report в ПО "Азеригаз", с 10:00 подача газа будет временно ограничена на улицах Т.Адыгезалова, М.Санани, Г.Гурбановой и А.Меликова в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района, а также на отдельных участках поселков Балаханы, Сабунчи и Бильгях.

    Кроме того, ограничения коснутся улиц М.Хади, С.А.Ширвани, Гачаг Наби и части поселка Ахмедли в Хатаинском районе.

    газоснабжение ограничения Хатаинский район Сабунчинский район ПО "Азеригаз"
    Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

