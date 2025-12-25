İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirik

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:31
    Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirik

    Milli Qəhrəman Hökumə Əliyevanın atası Cəlil Əliyev AZAL-ın təyyarə qəzasının baş verməsinə səbəb olanların cəzalandırılmasını gözlədiklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, dövlətin qayğısını həmişə üzərlərində hiss edirlər.

    "Hökümə həmişə deyərdi ki, mən kəlbəcərliyəm. Tale elə gətirdi ki, Prezident İlham Əliyev Hökumənin ailəsinə Kəlbəcərdən ev verdi. Bir daha təşəkkür edirəm", - C.Əliyev qeyd edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü il dekabrın 25-də "Azərbaycan Hava Yolları"nın J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən "Embraer 190" təyyarəsi Qazaxıstanın Aktau şəhərinin 3 km yaxınlığında düşüb.

    İlkin araşdırmanın nəticələrinə əsasən, təyyarə Qroznı şəhərinə yaxınlaşarkən Rusiyanın "Pantsir-S" HHM sistemi tərəfindən hücuma məruz qalıb.

    Qəza zamanı təyyarənin göyərtəsində 67 nəfər (62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü) olub. Onlardan 42-si Azərbaycan (37 sərnişin, 5 ekipaj üzvü), 16-sı Rusiya, 6-sı Qazaxıstan, 3-ü isə Qırğızıstan vətəndaşı olub. Qəza nəticəsində 38 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Qəzada kapitan İgor Kşnyakin, birinci pilot Aleksandr Kalyaninov və bələdçi Hökumə Əliyeva həlak olub. Digər iki bələdçi Zülfüqar Əsədov və Aydan Rəhimli sağ qalıb.

    AZAL Hökumə Əliyeva Təyyarə qəzası
    Отец Хокюмы Алиевой: Виновные в крушении самолета AZAL должны понести наказание
    Father of national hero seeks punishment for those responsible for AZAL plane crash

    Son xəbərlər

    10:04

    Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin qızı: Yeni İli bizimlə qeyd etmək istəyirdi

    Hadisə
    10:03

    Hesablama Palatasında media nümayəndələri üçün təlimlər keçirilib

    Maliyyə
    09:56

    Bu gündən "BakuBus"ın bütün avtobuslarında NFC sistemi tətbiq edilir

    İnfrastruktur
    09:53

    Keçmiş məcburi köçkün: 32 il əvvəl Ağdamdan çıxanda ora qayıdacağıma inamım olmayıb

    Daxili siyasət
    09:44

    Azərbaycan nefti bahalaşıb

    Energetika
    09:43

    Keçmiş məcburi köçkün: 32 il yataqxanada yaşamışam, indi evimə qayıdıram

    Daxili siyasət
    09:35

    "Tottenhem" Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    09:31

    Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirik

    Hadisə
    09:27

    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti