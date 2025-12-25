Отец Хокюмы Алиевой: Виновные в крушении самолета AZAL должны понести наказание

Виновные в крушении самолета авиакомпании AZAL должны понести наказание.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил отец Национального героя Азербайджана Хокюмы Алиевой Джалил Алиев.

Он подчеркнул, что государство проявляет огромную заботу о них:

"Хокюма всегда говорила, что она из Кяльбаджара. По воле судьбы, президент Ильхам Алиев подарил семье Хокюмы дом в Кяльбаджаре".

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к городу Грозный самолет подвергся атаке системы российской ПВО "Панцирь-С".

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.