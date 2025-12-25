Keçmiş məcburi köçkün: 32 il yataqxanada yaşamışam, indi evimə qayıdıram

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:43
    Ağdam şəhərinə geri qayıdan keçmiş məcburi köçkün Aidə Gülməmmədova 32 il yataqxanada yaşadığını, indi də evinə qayıtdığını bildirib.

    O, "Report"a açıqlamasında 1965-ci ildə Ağdamda doğulduğunu deyib:

    "Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir. Gözlədiyimiz an gəlib çatdı. Allaha çox şükür ki, sağ-salamat doğma yurda qayıdırıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, şəhidlərimizə və qazilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Məcburi köçkün düşəndən sonra yataqxanada məskunlaşmışdım. 32 ildir yataqxanada yaşayıram, çox şükür öz evimə qayıdıram".

