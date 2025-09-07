В Огузском районе в ДТП погибла женщина, еще одна пострадала

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина, еще одна получила тяжелые травмы.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Гарамерьям–Исмаиллы–Шеки, проходящем через территорию села Кяримли.

Автомобиль марки "Nissan", за рулем которого находилась женщина-водитель (ее личность уточняется), выехал с проезжей части и врезался в дерево. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало неожиданное появление на дороге крупного рогатого скота.

Погибшей оказалась пассажирка автомобиля, 30-летняя Арифа Салимова (1994 г.р.). Другая женщина - 33-летняя Айгюн Гулиева (1992 г.р.) - получила травмы и была доставлена в Габалинскую центральную районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.