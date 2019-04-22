Отец покусанного ребенка: В Сулутепе очень много бродячих собак

"Когда это случилось, мой сын впал в шок. Из-за того, что ребенок оставался неподвижным, собака протащила его 3-4 метра".

Об этом Report сообщил Гисмет Мамишов - отец Гусейна Мамишова, которого покусала собака.

Рассказывая о подробностях инцидента, Г.Мамишов отметил, что сына покусала бродячая собака, когда тот играл перед домом с соседскими детьми.

Отец ребенка пожаловался, что в поселке Сулутепе очень много бродячих собак, и никто с этим не борется.

"Состояние ребенка удовлетворительное. Врачи говорят, что нужно выждать 40 дней. Прививки делаются своевременно".

Врач Клинического медцентра №1, где получает лечение ребенок, Ганира Ахмедова сообщила Report, что Г.Мамишов 2015 г.р. поступил в больницу 16 апреля. По ее словам, состояние ребенка стабильно и удовлетворительно.