Üzü parçalanan uşağın atası: “Sulutəpədə sahibsiz itlərin sayı həddindən artıq çoxdur”

“Hadisə zamanı uşağım şokda olub. O, hərəkətsiz qaldığından it uşağımı 3-4 metr sürüyüb”.

Bunu “Report”a açıqlamasında üzünü it parçalayan Hüseyn Məmişovun atası Qismət Məmişov deyib.

Hadisənin təfərrüatlarını danışan Q.Məmişov qeyd edib ki, evlərinin qarşısındakı küçədə oğlu qonşunun uşaqları ilə oynayarkən quduz it onu dişləyib: “Oğlum özü deyir ki, ata, oynadığım yerdə gəldi üzümdən yapışdı. Həmin anda uşağım şokda olub deyə hərəkətsiz qaldığından it uşağımı 3-4 metr sürüyüb. Ətrafda olan qonşular qışqırdıqdan sonra it uşağı buraxıb qaçıb. Həmin it də üç gündən sonra ölüb”.

Uşağın atası şikayət edir ki, Sulutəpə ərazisində sahibsiz itlərin sayı həddindən artıq çoxdur və bunun da qarşısını alan yoxdur.

“Uşağımın vəziyyəti kafidir. Həkimlər deyirlər ki, hələ 40 gün gözləmək lazımdır. Peyvəndləri vaxtında vurulur. Əsas mənə uşağımın sağalması lazımdır. İnanıram ki, üzü də zamanla düzələcək”.