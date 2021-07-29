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Названа дата суда над экс-завотделом Бакинского славянского университета

Названа дата суда над экс-завотделом Бакинского славянского университета Названа дата суда по уголовному делу бывшего заведующего отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.
Происшествия
29 июля 2021 г. 10:19
Названа дата суда над экс-завотделом Бакинского славянского университета

Названа дата суда по уголовному делу бывшего заведующего отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 4 августа.

Судебный процесс будет рассматриваться под председательством судьи Али Мамедова.

На основании многочисленных жалоб, поступивших от студентов о противоправных действиях Дурданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке BSU-nun sabiq şöbə müdirinin məhkəməsinin vaxtı məlum olub

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