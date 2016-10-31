Напавшие на дом лица в масках связали владельца дома и членов его семьи скотчем

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе люди в масках напали на дом.

Как сообщает Report, случай произошел в поселке Локбатан.

Согласно информации, трое в масках вошли в дом. Они связали скотчем Бахтияра Салманова 1976 года рождения, его отца Гасанхана Салманова 1947 года рождения и мать Самандари Салманову, заклеили им рот. Неизвестные ранили их ножом, взяли из спальни 2400 манатов, драгоценности на сумму 1000 манатов и два мобильных телефона и скрылись с места происшествия.

Подвергшиеся нападению лица госпитализированы в больницу.

В правоохранительных органах продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по данному факту.