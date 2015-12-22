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    Начался судебный процесс над родственником директора Meydan TV

    Были уточнены анкетные данные обвиняемого

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Агабекова Назима, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    На судебном заседании адвокат обвиняемого Адиль Исмаилов выступил с ходатайством. Он попросил закрыть уголовное дело в отношении его подзащитного. Суд отложил подготовительное заседание для рассмотрения ходатайства. 

    Очередной процесс назначен на 24 декабря.

    Отметим, что Н.Агабеков, обвиняемый в торговле наркотическими средствами, является шурином директора Meydan TV  Эмина Милли. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку. По официальной информации, у него было обнаружено и изъято 6 г героина. 

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