Начался судебный процесс над родственником директора Meydan TV

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Агабекова Назима, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

На судебном заседании адвокат обвиняемого Адиль Исмаилов выступил с ходатайством. Он попросил закрыть уголовное дело в отношении его подзащитного. Суд отложил подготовительное заседание для рассмотрения ходатайства.

Очередной процесс назначен на 24 декабря.

Отметим, что Н.Агабеков, обвиняемый в торговле наркотическими средствами, является шурином директора Meydan TV Эмина Милли. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку. По официальной информации, у него было обнаружено и изъято 6 г героина.