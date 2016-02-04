Начался суд по жалобе бывшего адвоката, ​обвиняемого в даче взяток

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Начался судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего адвоката Алиаббаса Рустамова, обвиняемого в даче взяток.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Мирпаши Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 17 февраля.

Отметим, что на основании заявлений о незаконных действиях директора ООО Yasavul и бывшего адвоката Алиаббаса Рустамова, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре, были проведены следственно-оперативные мероприятия. А.Рустамов пообещал прекратить уголовное дело в отношении жителя Бейлаганского района, возбужденное по ст. 213.2.2 (уклонение от выплаты налогов), и освободить его от уголовной ответственности. Он был задержан в офисе общества во время получения взятки на сумму 95 тыс. манатов, из которых 90 тыс. манатов он якобы должен был передать лицу, ведущему следствие.

В ходе досмотра у А.Рустамова были обнаружены и изъяты 95 тыс. манатов, а также документы, представляющие значение для предварительного следствия.

Он обвиняется по статье 312.2. (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) УК.

В ноябре 2015 года на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям А.Рустамов был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Не согласившись с решением, он подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что ранее А.Рустамов был членом коллегии адвокатов.