Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на Зыгском шоссе произошел оползень типа обвала.

Об этом Report сообщили в Национальной службе геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов.

Во время обвала 30-метровый отрезок проведенной вдоль дороги опорной стены переместился южнее. Деформировались также другая часть стены и тротуар. Процесс продолжается.

Отметим, что на данный момент в поселках Бадамдар и Баилово также наблюдается оползневый процесс.