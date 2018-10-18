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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на Зыгском шоссе произошел оползень типа обвала.
Об этом Report сообщили в Национальной службе геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов.
Во время обвала 30-метровый отрезок проведенной вдоль дороги опорной стены переместился южнее. Деформировались также другая часть стены и тротуар. Процесс продолжается.
Отметим, что на данный момент в поселках Бадамдар и Баилово также наблюдается оползневый процесс.
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