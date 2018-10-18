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    На Зыгском шоссе произошел оползень типа обвала

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на Зыгском шоссе произошел оползень типа обвала.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов. 

    Во время обвала 30-метровый отрезок проведенной вдоль дороги опорной стены переместился южнее. Деформировались также другая часть стены и тротуар. Процесс продолжается. 

    Отметим, что на данный момент в поселках Бадамдар и Баилово также наблюдается оползневый процесс. 

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