На заправочной станции в городе Гусар произошел пожар - ФОТО

Гусар. 31 октября. REPORT.AZ/ На заправочной станции известной как Пионер, в городе Гусар, вспыхнул пожар.
Как сообщает северное бюро Report, пожар начался с заправочной камеры.
Работники станции во время покинули место происшествия, потому пострадавших в ходе инцидента нет.
Хозяин заправочной станции не знает причин возгорания. Для тушения пожара были привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС Гусарского района. Ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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