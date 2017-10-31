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    На заправочной станции в городе Гусар произошел пожар - ФОТО

    Пожар начался с заправочной камеры© REPORT

    Гусар. 31 октября. REPORT.AZ/  На заправочной станции известной как Пионер, в городе Гусар, вспыхнул пожар.

    Как сообщает северное бюро Report, пожар начался с заправочной камеры.

    Работники станции во время покинули место происшествия, потому пострадавших в ходе инцидента нет.

    Хозяин заправочной станции не знает причин возгорания. Для тушения пожара были привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС Гусарского района. Ведется расследование.

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