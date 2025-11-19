Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    На трассе Алят-Астара загорелся грузовик

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 10:20
    На трассе Алят-Астара загорелся грузовик

    На трассе Алят–Астара загорелся грузовой автомобиль.

    Как передает Report, инцидент произошел на 56-м километре магистрали в Сальянском районе.

    По данным МЧС, на место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.

    Пожар произошел в прицепе автомобиля марки MAN. Пожарным удалось быстро локализовать пожар. Сгорели два колеса прицепа, остальная часть грузового автомобиля и прицепа была спасена от огня.

    Ələt-Astara magistral avtomobil yolunda yük avtomobili yanıb

