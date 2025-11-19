На трассе Алят-Астара загорелся грузовик

На трассе Алят–Астара загорелся грузовой автомобиль.

Как передает Report, инцидент произошел на 56-м километре магистрали в Сальянском районе.

По данным МЧС, на место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.

Пожар произошел в прицепе автомобиля марки MAN. Пожарным удалось быстро локализовать пожар. Сгорели два колеса прицепа, остальная часть грузового автомобиля и прицепа была спасена от огня.