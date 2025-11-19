İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Ələt-Astara magistral avtomobil yolunda yük avtomobili yanıb

    Hadisə
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:50
    Ələt-Astara magistral avtomobil yolunda yük avtomobili yanıb

    Ələt-Astara magistral avtomobil yolunda yük avtomobili yanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Salyan rayonu, Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun 56-cı kilometrliyində avtomobildə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində "MAN" markalı yük avtomobilinin qoşqusunda baş vermiş yanğın genişlənərək digər hissələrinə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində qoşqunun iki ədəd təkəri yanıb.

    Yük avtomobili və qoşqunun qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

    Video
    На трассе Алят-Астара загорелся грузовик

