    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 20:19
    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым владеет, то есть, русский, а также адвокат для защиты за счет государства.

    Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    Затем были заслушаны показания потерпевших.

    Новость дополняется...

    Очередное судебное заседание назначено на 12 декабря.

