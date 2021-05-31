На освобожденных территориях найдены еще 104 мины

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об проведенных операциях на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 24 по 29 мая были обнаружены и обезврежены 90 противопехотных, 14 противотанковых мин и 75 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате территория площадью 1 783 989 м² (178 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.