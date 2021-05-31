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На освобожденных территориях найдены еще 104 мины

На освобожденных территориях найдены еще 104 мины Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об проведенных операциях на освобожденных территориях.
Происшествия
31 мая 2021 г. 15:05
На освобожденных территориях найдены еще 104 мины

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об проведенных операциях на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 24 по 29 мая были обнаружены и обезврежены 90 противопехотных, 14 противотанковых мин и 75 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 1 783 989 м² (178 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 104 mina aşkarlanıb

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