Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД: В Азербайджане минувшим днем раскрыто 59 преступлений

    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 11:02
    МВД: В Азербайджане минувшим днем раскрыто 59 преступлений

    В Азербайджане минувшим днем задержаны 53 человека, подозреваемые в совершении преступлений.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    По данным, в стране было раскрыто 58 преступлений, совершенных 16 января, и одно преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущих периодов.

    МВД Азербайджан раскрытие преступлений
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    11:44

    Умер президент итальянского ФК "Фиорентина"

    Футбол
    11:27

    Определены даты проведения XIII Глобального Бакинского форума

    Внешняя политика
    11:18

    "Туран Товуз" проведет сегодня в Турции свой первый контрольный матч

    Футбол
    11:02

    МВД: В Азербайджане минувшим днем раскрыто 59 преступлений

    Происшествия
    10:52

    Цена азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    10:37

    Fitch: Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией улучшит экономические перспективы Армении

    В регионе
    10:36

    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"

    Футбол
    10:33

    Суд продлил Самвелу Карапетяну домашний арест

    В регионе
    10:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей