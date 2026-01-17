МВД: В Азербайджане минувшим днем раскрыто 59 преступлений

В Азербайджане минувшим днем задержаны 53 человека, подозреваемые в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным, в стране было раскрыто 58 преступлений, совершенных 16 января, и одно преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущих периодов.