    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 10:23
    Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 16-da ölkə ərazisində qeydə alınan 58, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması təmin olunub.

    Daxili İşlər Nazirliyi cinayət törətmək

