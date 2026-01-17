Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 10:23
Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 16-da ölkə ərazisində qeydə alınan 58, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması təmin olunub.
