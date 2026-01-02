МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должников
- 02 января, 2026
- 13:47
В Азербайджане 1 января задержаны 6 человек, находившихся в розыске в качестве должников.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что задержанные лица переданы по назначению.
