Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должников

    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 13:47
    МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должников

    В Азербайджане 1 января задержаны 6 человек, находившихся в розыске в качестве должников.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Сообщается, что задержанные лица переданы по назначению.

    МВД Азербайджана должники
    Azərbaycanda ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    13:59

    Лариджани: Вмешательство США в протесты в Иране приведет к хаосу в регионе

    Другие страны
    13:56

    ГУГДП: Снег и гололед осложняют движение на дорогах Азербайджана

    Внутренняя политика
    13:47

    МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должников

    Происшествия
    13:32

    В Украине в Defence City наладят производство боевых дронов

    Другие страны
    13:28

    СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Украине

    Другие страны
    13:28
    Видео

    В Гахе выпало 25 см снега

    Экология
    13:11

    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

    Инфраструктура
    13:08
    Фото

    В западном регионе Азербайджана из-за непогоды затруднено движение на дорогах

    Внутренняя политика
    13:02

    "Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчиками

    Инфраструктура
    Лента новостей