Azərbaycanda ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 13:12
Azərbaycanda yanvarın 1-də borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, saxlanılan şəxslər aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
