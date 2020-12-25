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МВД: Обнаруженный в Евлахе вооруженный человек оказался не армянином

МВД: Обнаруженный в Евлахе вооруженный человек оказался не армянином Распространенные в ряде соцсетей видеокадры о якобы обнаружении на территории села Кёвяр Евлахского района вооруженного лица армянской национальности, не отражают действительности.
Происшествия
25 декабря 2020 г. 01:33
МВД: Обнаруженный в Евлахе вооруженный человек оказался не армянином

Распространенные в ряде соцсетей видеокадры о якобы обнаружении на территории села Кёвяр Евлахского района вооруженного лица армянской национальности, не отражают действительности.

Как передает Report, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Так, в отделе полиции Евлахского района было проведено расследование по установлению личности человека, которого обнаружили жители села. В ходе расследования выяснилось, что указанный человек - душевнобольной житель города Евлах Р.А. При задержании у него были изъяты две непригодные для использования ручные гранаты. Для продолжения лечения он был помещен в психоневрологический диспансер.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Yevlaxda aşkarlanan şəxs erməni deyil

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