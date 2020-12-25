МВД: Обнаруженный в Евлахе вооруженный человек оказался не армянином

Распространенные в ряде соцсетей видеокадры о якобы обнаружении на территории села Кёвяр Евлахского района вооруженного лица армянской национальности, не отражают действительности.

Распространенные в ряде соцсетей видеокадры о якобы обнаружении на территории села Кёвяр Евлахского района вооруженного лица армянской национальности, не отражают действительности.

Как передает Report, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Так, в отделе полиции Евлахского района было проведено расследование по установлению личности человека, которого обнаружили жители села. В ходе расследования выяснилось, что указанный человек - душевнобольной житель города Евлах Р.А. При задержании у него были изъяты две непригодные для использования ручные гранаты. Для продолжения лечения он был помещен в психоневрологический диспансер.