МВД Азербайджана: Раскрываемость преступлений в 2025 году превысила 90%

В Азербайджане в 2025 году было зарегистрировано 31 852 преступления, раскрываемость составила 90,5%.

Как передает Report, об этом сообщили на коллегиальном заседании Министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 2025 года.

Согласно информации, число преступлений на каждые 100 тыс. человек населения достигло 310 фактов. 92,8% преступлений, или 29 572 факта, относятся к противоправным деяниям, расследуемым в рамках полномочий органов внутренних дел и прокуратуры, при этом раскрываемость по ним обеспечена на уровне 93,5%.

Кроме того, раскрыто 90,1% тяжких и особо тяжких преступлений, 90,9% преступлений, совершенных в неочевидных условиях, 98,9% преступлений против личности и 89,5% преступлений против собственности. Все факты умышленных убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев раскрыты правоохранителями.