İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycanda ötən il 31 min 852 cinayət qeydə alınıb

    Hadisə
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:32
    Azərbaycanda ötən il 31 min 852 cinayət qeydə alınıb

    Azərbaycanda 2025-ci ildə il 31 min 852 cinayət qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 2025-ci ilin yekunlarına dair kollegiya iclasında bildirilib.

    Məlumata görə, onlardan 90,5 faizi açılıb, əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı 310 fakt təşkil edib. Cinayətlərin 92,8 faizi və ya 29 min 572-i daxili işlər və prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində araşdırılan hüquqazidd əməllər olmaqla 93,5 faizinin açılması təmin edilib.

    Cinayətlərin ağır və xüsusilə ağır növlərinin 90,1, qeyri-aşkar şəraitdə baş verənlərin 90,9, şəxsiyyət əleyhinə olanların 98,9, mülkiyyət əleyhinə olanların 89,5 faizi, qəsdən adam öldürmələrin, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaların, soyğunçuluqların və quldurluqların hamısı açılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiya iclası
    МВД Азербайджана: Раскрываемость преступлений в 2025 году превысила 90%

    Son xəbərlər

    15:19
    Foto

    "Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilib

    Biznes
    15:17

    Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıb

    Media
    15:14

    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaq

    Futbol
    15:13

    Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    15:07
    Foto

    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:07

    Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq

    Futbol
    15:01

    Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:56

    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

    Maliyyə
    14:49

    Vitali Borisov: "Azərbaycan millisinə vaxt lazımdır ki, yeni baş məşqçinin sisteminə uyğunlaşsın"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti