Молодой человек получил ножевое ранение во дворе одной из школ Баку - ВИДЕО

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, Гусейнов Турхан Рауф оглу 1990 г.р. поступил с режуще-колющими ранениями в Клинический медицинский центр №1.

По его словам, он упал и в него вонзился металлический предмет. Однако во время операции дежурный врач Бахрам Зейналов определил, что пострадавший получил ножевое ранение. О данном факте сообщено в Ясамальское РУП.

В предварительных показаниях Т.Гусейнов заявил полиции, что поспорил со своим знакомым во дворе школы №13 по ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде. Тот нанес ему ножевое ранение.

Как сообщил Report хирург Б.Зейналов, угрозы для жизни раненого нет. Его состояние расценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.