МЧС: В Агдаме при столкновении автомобиля с экскаватором пострадали два человека

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Баш Гярвянд Агдамского района.

Как сообщает Report, на место были направлены сотрудники службы спасения ведомства.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении легкового автомобиля Hyundai с экскаватором Volvo два человека оказались зажатыми в деформированной легковушке.

Спасатели Карабахского регионального центра МЧС извлекли двух пострадавших из транспортного средства и передали их бригаде скорой медицинской помощи.