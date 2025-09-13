Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    МЧС: В Агдаме при столкновении автомобиля с экскаватором пострадали два человека

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 22:21
    МЧС: В Агдаме при столкновении автомобиля с экскаватором пострадали два человека

    В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Баш Гярвянд Агдамского района.

    Как сообщает Report, на место были направлены сотрудники службы спасения ведомства.

    При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении легкового автомобиля Hyundai с экскаватором Volvo два человека оказались зажатыми в деформированной легковушке.

    Спасатели Карабахского регионального центра МЧС извлекли двух пострадавших из транспортного средства и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

    Агдамский район ДТП спасатели МЧС пострадавшие
    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    23:42

    Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в Тегеране

    В регионе
    23:27

    Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

    Другие страны
    23:13

    Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

    Другие страны
    22:58

    Politico: ЕС может задействовать замороженные активы РФ в виде долговых расписок

    Другие страны
    22:41

    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

    Индивидуальные
    22:33

    Келлог: 19 дронов в Польше неслучайны, Путин сдвигает границы

    Другие страны
    22:21

    МЧС: В Агдаме при столкновении автомобиля с экскаватором пострадали два человека

    Происшествия
    22:12

    В Болгарии прошли массовые акции за отставку кабмина

    Другие страны
    21:57

    Нетаньяху заявил о решимости уничтожить руководство ХАМАС

    Другие страны
    Лента новостей