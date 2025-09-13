МЧС: В Агдаме при столкновении автомобиля с экскаватором пострадали два человека
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 22:21
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступил запрос о помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Баш Гярвянд Агдамского района.
Как сообщает Report, на место были направлены сотрудники службы спасения ведомства.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении легкового автомобиля Hyundai с экскаватором Volvo два человека оказались зажатыми в деформированной легковушке.
Спасатели Карабахского регионального центра МЧС извлекли двух пострадавших из транспортного средства и передали их бригаде скорой медицинской помощи.
Последние новости
23:42
Иран, Индия и Узбекистан провели первую трехстороннюю встречу в ТегеранеВ регионе
23:27
Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного суднаДругие страны
23:13
Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением судаДругие страны
22:58
Politico: ЕС может задействовать замороженные активы РФ в виде долговых расписокДругие страны
22:41
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мираИндивидуальные
22:33
Келлог: 19 дронов в Польше неслучайны, Путин сдвигает границыДругие страны
22:21
МЧС: В Агдаме при столкновении автомобиля с экскаватором пострадали два человекаПроисшествия
22:12
В Болгарии прошли массовые акции за отставку кабминаДругие страны
21:57