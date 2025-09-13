İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 22:04
    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndində yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar xilasedici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar qəza yerinə Nazirliyin ən yaxın xilasetmə qüvvələri cəlb olunub.

    Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "Hyundai" markalı minik avtomobili və "Volvo" markalı ekskavator toqquşub, 2 nəfər minik avtomobilində sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Qarabağ Regional Mərkəzinin xilasetmə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində sıxılı vəziyyətdə qalan 2 nəfər deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.

    Ağdam FHN Yol qəzası

    Son xəbərlər

    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələri

    Daxili siyasət
    21:36

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    21:24

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:08

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    21:01

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:57

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:55

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti