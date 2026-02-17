Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Казахстан и Узбекистан увеличат объем железнодорожных перевозок до 60 млн тонн в год

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 11:00
    Казахстан и Узбекистан увеличат объем железнодорожных перевозок до 60 млн тонн в год

    Казахстан и Узбекистан договорились о поэтапном увеличении объема железнодорожных перевозок между двумя странами до 60 млн тонн в год.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министров транспорта двух государств.

    Встреча прошла в рамках реализации поручений президента Казахстана по увеличению транзитного потенциала страны и доведению объема транзитных перевозок до 55 млн тонн.

    Стороны подчеркнули стратегическую значимость железнодорожного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном для развития торгово-экономических связей, международного транзита и региональной транспортной интеграции.

    По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между двумя странами составил 32,3 млн тонн, что на 16% превышает показатель 2024 года. Отмечен значительный потенциал для дальнейшего роста перевозок и повышения эффективности логистических маршрутов.

    Для обеспечения устойчивого увеличения объемов перевозок стороны согласовали План совместных мероприятий. Он предусматривает развитие инфраструктуры на железнодорожных стыках Сарыагаш, Оазис и Сырдария, а также завершение ключевых проектов, включая участок Дарбаза - Мактарал.

    В настоящее время через стык Сарыагаш проходит до 36 пар поездов в сутки, планируется увеличение до 40. Через Оазис - с 2 до 10 пар поездов. Через Сырдарию - до 10 пар поездов после ввода в эксплуатацию участка Дарбаза – Мактарал.

    В рамках совещания также рассмотрены вопросы синхронизации инфраструктурных и ремонтных работ, совершенствования контрольных процедур, оптимизации технологического взаимодействия и повышения общей эффективности перевозочного процесса.

    По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и последовательном росте объёмов железнодорожных перевозок.

    Узбекистан Казахстан железнодорожные перевозки грузоперевозки план действий
