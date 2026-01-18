Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЧС: Разрушений или пострадавших при землетрясении в Шамахы и Агсу нет

    Происшествия
    • 18 января, 2026
    • 10:41
    МЧС: Разрушений или пострадавших при землетрясении в Шамахы и Агсу нет

    В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступала информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахы и Агсу.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

    Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о землетрясении магнитудой 3,8, которое было зафиксировано в 07:56 по местному времени на границе Шамахинского и Агсуинского районов.

    МЧС Азербайджана землетрясение Шамахы Агсу
    FHN: Şamaxı və Ağsuda zəlzələ nəticəsində dağıntı, insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb

    Последние новости

    11:08

    Bloomberg: ФБР призвало агентов отправиться в Миннеаполис на фоне протестов

    Другие страны
    10:43

    Число погибших из-за пожара в ТЦ в Пакистане возросло до пяти- ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:41

    МЧС: Разрушений или пострадавших при землетрясении в Шамахы и Агсу нет

    Происшествия
    10:30

    В Самухе задержан подозреваемый в краже из магазина

    Происшествия
    10:16

    Товарооборот Китая и Ирана в 2025 году сократился на 25,6%

    Другие страны
    09:49

    Сенаторы-демократы хотят заблокировать новые пошлины США против европейских стран

    Другие страны
    09:43

    В Агсу произошло землетрясение магнитудой 4 - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:15

    Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории

    Футбол
    08:33

    В Казахстане ввели маркировку ИИ-контента

    В регионе
    Лента новостей