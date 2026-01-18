МЧС: Разрушений или пострадавших при землетрясении в Шамахы и Агсу нет

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступала информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахы и Агсу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о землетрясении магнитудой 3,8, которое было зафиксировано в 07:56 по местному времени на границе Шамахинского и Агсуинского районов.